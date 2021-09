Z-veiling: twee veulens uit topmoeders gaan over de ton, gemiddeld bijna 44.000 euro

De Z Quality Auction van dit jaar overtrof alle verwachtingen. Vrijdagavond waren de opbrengsten van de veulenveiling al enorm met een omzet van 1,23 miljoen euro. Gisteren ging er nog een schepje bovenop met een omzet van ruim 1,66 miljoen euro en een gemiddelde prijs van bijna 44.000 euro. Ook dankzij twee veulens uit topmerries: Especial for Fun (Eldorado van de Zeshoek uit de topmerrie Fit for Fun van Luciana Diniz) bracht 160.000 euro op en het merrieveulen Carthina JL Z (Carthago Z uit Valentina van 't Heike) ging voor 135.000 euro.

Especial For Fun Z is een zoon Eldorado van de Zeshoek uit Luciana Diniz’ topmerrie Fit for Fun (v. For Pleasure), die zelf jarenlang op het hoogste niveau sprong en ook al een 1,60m.-paard heeft geleverd (Camargo v. Canturo).

De Carthago Z-nakomeling Cartina JL Z deed niet veel onder voor Especial for Fun met 135.000 euro. Het merrieveulen komt uit Jos Lansinks Valentina van ’t Heike (v. Nabab de Reve).

Volle broer van All In verkocht voor 72.000 euro

Kall In H5 des Premices Z (Kashmir van Schuttershof x Andiamo Z) ging weg 72.000 euro. Het hengstveulen is een volle broer van de Olympische winnaar H&M All In. All In won het individuele 1.60m-parcours in Tokio.

Balou du Reventon-nakomeling naar VS

Het hengstveulen Balou 2000 Z (v. Balou du Reventon uit de volle zus van Kent Farringtons Kaprice) gaat naar de Verenigde Staten voor 50.000 euro. Balou du Reventon leverde gisteren ook al een topper (76.000 euro voor Balou du Reventon uit moeder Emerald) en eerder deze week op de Flanders Foal Auction (50.000 euro).

Weer Heartbreaker

Heartbreaker scoorde ook opnieuw in Lanaken. Vrijdag leverde hij in de Z Quality Auction de topper (86.000 euro). Gisteren was er voor High Class L3B Z (uit de zus van Mylord Carthago) 52.000 euro en voor Hades de Regor (Heartbreaker uit Centa de Muze) 54.000 euro.

Chacco-Blue scoort opnieuw

Van Chacco-Blue werden vrijdag vijf nakomelingen verkocht voor 50.000 euro en meer en op de tweede avond scoorde hij weer. Curaçao van ’t Roosakker Z (Chacco Blue x For Pleasure) ging weg voor 38.000 euro. 48.000 euro was er voor Cabaret Girl R Z (Chacco-Blue x Carthago Z). Chuba Chup JL Z (Chacco-Blue uit volle zus Glock’s London) bracht 62.000 euro op. Chades of Devil Z (Chacco Blue uit de moeder van Jaguar vd Berghoeve) ging voor 66.000 euro. Chana Z (Chacco-Blue uit de 1,60m. merrie K Club Lady v. Calido) ging voor 56.000 en Crypto Philyra V.V. Z (Chacco Blue uit de 1,60m. merrie Gribouille du Lys) werd verkocht voor 34.000 euro.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl/Zangersheide