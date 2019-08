Zangersheide online: Harrie Theeuwes doet inkopen

Harrie Theeuwes van het Belgische Stud 111 kocht twee veulens: Habiba vt Vossenhof (Halifax van het Kluizebos x Echo van t Spieveld), een merrieveulen uit de rechtstreekse moederlijn van Electra van ’t Roosakker voor 12.500 euro en het hengstveulen Comm-Edy du Coeur d’Or Z (Comme il Faut x Erco van ’t Roosakker) voor 10.500 euro.

Harrie Theeuwes: “Ik kocht in 2014 al een Comme il Faut hengstveulen op één van de eerste Online Auctions van Zangersheide, de inmiddels goedgekeurde Cherkasy D Z. Ik hoop dat ik met dit veulen evenveel geluk heb en ben er in ieder geval heel blij mee.”

Volledige collectie en resultaten eerste veilingavond

Volledige collectie en resultaten tweede veilingavond

Bron: Horses.nl/Zangersheide

