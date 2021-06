Zoon van Chacco-Blue brengt 28.000 euro op bij Grand Prix Sales

Gisteravond was Chac-Music vd Keienlegger Z (v. Chacco-Blue) de prijstopper bij de veiling van springveulens van Grand Prix Sales. Bieders uit Hongarije en Engeland vochten gisteravond om het hengstveulen en uiteindelijk trok een koper uit Engeland aan het langste eind en legde 28.000 euro neer. Vanavond komen de dressuurveulens onder de hamer.

Er was veel buitenlandse belangstelling voor de 15 springveulens, die naar Engeland, Nederland, Mexico, Canada, Hongarije, Spanje en België gingen. Er werd ook een embryo van Chacco-Blue uit een zus van Catch me if you can verkocht naar Engeland voor 29.000 euro. Een rietje sperma van Chacco-Blue leverde 26.000 euro op.

20.000 euro voor Emerald-zoon

Voor het hengstveulen El Capone 2000 Z (v. Emerald) werd het tweede geld betaald. Hij ging uiteindelijk van de hand voor 20.000 euro. Voor dit bedrag vertrekt hij naar Hongarije.

Bekijk hier de prijzen

Bron: Horses.nl