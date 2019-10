Victoria Max-Theurer koopt in op de DWB World Cup Foal Auction

De Oostenrijkse Grand Prix-amazone Victoria Max-Theurer taste gisteravond in de buidel en kocht de twee duurste veulens van de DWB World Cup Foal Auction tijdens het concours in Herning. Voor het merrieveulen Hesselhoej Ebay (Escolar x Hesselhøj Donkey Boy) telde de Oostenrijkse 20.000 euro neer. Overgaards Vanity (Blue Hors Veneziano x Londonderry) werd door haar voor 13.000 euro aangeschaft.

De collectie op de tweede DWB World Cup Foal Auction in Herning bestond 21 veulens, acht springveulens en dertien dressuurveulens. Vier veulens werden niet verkocht en de gemiddelde prijs kwam uit op 9.647 euro.

Hesselhoej Ebay de duurste

Victoria Max-Theurer die in Herning met Benaglio in de wereldbekerwedstrijd rijdt en met Rockabilly start in de 3*-wedstrijd, kocht de twee duurste veulens. Voor Hesselhøj Ebay moest de Oostenrijkse het meest haar best doen en naar een spannend biedduel kreeg Max-Theurer het merrieveulen voor 20.000 euro in handen.

Opnieuw fokproduct Møller Nørgaard

Vorige jaar kocht Gestüt Vorwerk van de familie Max-Theurer al een goed merrieveulen uit de fokkerij van Tove en Ove Møller Nørgaard. Ook ditmaal kregen ze een merrieveulen uit de stam van onder meer Blue Hors Zackerey, Fiontini en Fiontina in handen. Overgaards Vanity werd voor 13.000 euro aangeschaft. De moeder van Vanity bracht ook al twee goedgekeurde hengsten.

