Vierjarige Dieu Merci-dochter met ruim 89.000 euro (76.000 pond) prijstopper BPH Auction

De vierjarige Dieu Merci-nakomeling Radjamerci van de Vlasbloemhoeve (mv.Wandor vd Mispelaere) werd op maandagavond in de BPH Auction afgeslagen voor een topprijs van 76.000 pond, omgerekend 89.424 euro. De vierjarige merrie veroorzaakte een ware biedoorlog waarna de virtuele hamer uiteindelijk bij 76.000 pond viel.

Radjamerci van de Vlasbloemhoeve is volgens de BPH Auction verkocht aan een Brits-Nederlandse samenwerking en belooft dat we nog veel van de merrie zullen gaan zien en horen. Ook Rebel van de Noordheuvel (v.Eldorado vd Zeshoek x Dollar de la Pierre x Heartbreaker) was zeer gewild. Het hoogste bod voor de vierjarige ruin was aan het einde van de avond 63.000 pond (74.118 euro).

Bekijk hier de gehele uitslag.

Bron: Horses.nl/Facebook