Vierjarige Glock’s London-zoon prijstopper op PS online veiling

In de online veiling van Paul Schockemöhle van 5-7 april werden in totaal 10 paarden geveild. Daarvan was de vierjarige Londarco PS (v.Glock's London x Diarado x Chacco Blue) uiteindelijk de prijstopper en kwam in Amerikaanse handen terecht.

Er werd maar liefst 85.000 euro neergeteld voor de vierjarige ruin. Daarmee was de Glock’s London-zoon de ster van de dag. De totaalopbrengst van de veiling was bijna 400.000 euro voor de 10 paarden die geveild werden. Er werd vanuit de hele wereld gekocht en zo’n beetje de helft van de biedingen kwam uit België. Voor een bedrag van 61.000 euro kwam Cornet’s Royce PS (v.Cornet de Lys x Grandilot x Pilot) in Mexicaanse handen.

Bron: PS Online Auction/Horses.nl