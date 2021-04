Volle broer fischerChipmunk FRH duurste veulen op Hannoveraanse Online veulenveiling

De topper bij de eerste Verdener Online veulenveiling van dit jaar was niemand minder dan de volle broer van Michael Jung's toppaard fischerChipmunk FRH. Charly, geboren op 5 februari, werd online voor 40.000 euro geveild aan een eventingliefhebber uit het Rheinland.

fischerChipmunk FRH (v. Contendro I) won onder Michael Jung Team goud en individueel zilver op het EK eventing in 2019. Het leverde moeder Havanna (v. Heraldik xx) de titel ‘Hannoveraanse merrie van het jaar 2019’ op. Het hengstveulen Charly, die voor 40.000 euro werd afgeslagen, is haar vierde Contendro I-nakomeling die voor een topprijs op een veiling werd verkocht.

Zoon Chacoon Blue duurste springveulen

De Chacoon Blue/Stakkato-zoon Coldplay was het duurste springveulen van de veiling. Quaid op de Elite veiling in oktober. Een hengstenhouder uit Braunschweig betaalde 26.500 euro voor het veulen. De moeder van Coldplay bracht het 1.50m-paard Quality H (v. Quaid), die zelf in Verder in 2015 de prijstopper van de veiling was. Hij werd voor 310.000 euro naar Canada verkocht en loopt nu onder Ben Asselin in de sport.

Merrieveulen van Donier duurste dressuurveulen

Het best betaalde dressuurveulen was het merrieveulen Dear Rose (Donier x Fürstenball). Zij vond voor 18.000 euro een nieuwe eigenaar uit de omgeving van Trier. Twee veulens werden voor 15.000 euro afgeslagen, Varley (Viva Gold x Desperados) en Tea Time (Total Hope x Florensio I).

Gemiddelde prijs ruim 10.000 euro

De gemiddelde prijs van de veulens was 10.482 euro. De helft (14) van de collectie kwam in buitenlands bezit terecht. Vijf veulens zullen naar Groot-Brittannië reizen. Twee hengstveulens werden geveild aan een bekende fokkerij in de Oekraïne. Twee vonden elk een nieuwe eigenaar in Frankrijk en Mexico.

Bekijk hier de volledige lijst met veulens.

Bron Hannoveraner.com