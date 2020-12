VSN Veiling: Veilingtopper Rien a Declarer MxL verkocht voor 38.000 euro

De eerste editie van de VSN veiling voor twee- en driejarige spring- en dressuurpaarden kende een succesvol verloop. Een groot internationaal publiek wist de digitale weg te vinden naar de veilingsite. Uitschieter was de Zangersheide goedgekeurde hengst Rien a Declarer MxL (Diamant de Semilly x Bamako de Muze) met 38.000 euro. Deze blijft in Nederland. De duurste dressuurpaarden werden Mi Amore (Revolution x TCN Partout) en Nora (Hometown x Special D) voor 16.000 euro naar Nederland en Polen.

Met kopers uit Polen, Verenigde Staten, Nederland, Ierland, Duitsland en België kreeg deze eerste editie een internationaal tintje. VSN voorzitter Frans Burgers is enthousiast: “We wilden als vereniging echt iets betekenen voor onze leden in dit vreemde jaar. Het wemelt natuurlijk van de online veilingen op dit moment. Dan moet je wel een bovengemiddeld aanbod hebben om boven het maaiveld uit te steken. We zijn daarbij natuurlijk afhankelijk van onze leden maar dankzij hun inbreng van een aantal fantastische paarden is deze eerste editie erg goed verlopen.”

Een zeer tevreden bestuur

Zoals bij alle veilingen zijn niet alle paarden verkocht. Een aantal inzenders had te hoog ingezet, er zijn in totaal vijf paarden niet gegund. Burgers: “We hebben foto’s en video’s gemaakt op dezelfde locatie. Naderhand kregen de inzenders de gelegenheid om extra video’s aan te leveren van longeren of onder het zadel. We hebben gemerkt dat dit voor enkele paarden een grote toegevoegde waarde had.”

Met een totale opbrengst van € 262.750,- en een gemiddelde van € 15.500,- is het VSN bestuur zeer tevreden. Er staat nu een evaluatie gepland met het bestuur en de inzenders van de veiling. Het ziet er naar uit dat er een tweede editie van de VSN online veiling komt.

Bron: Persbericht