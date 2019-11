Warrant-zoon Halleluja met 500.000 euro veilingtopper op veiling van Holger Hetzel

"Ik ben ongelooflijk blij met de veiling, omdat de veiling duidelijk mijn eerdere verwachtingen heeft overtroffen." Met deze zin maakte Holger Hetzel kort voor middernacht en onmiddellijk na zijn 15e internationale springveiling in zijn manege in Goch in het Rijnlandse district een eerste balans op.

Gisteravond werden 19 vijf- tot zevenjarige uitzonderlijke topspringpaarden voor een gemiddelde prijs van 195.000 euro geveild door veilingmeester Volker Raulf in aanwezigheid van ongeveer 700 geïnteresseerde partijen en gasten. De veilingtopper was de zesjarige Deense ruin met de passende naam Halleluja (v.Warrant). De kleinzoon van de wereldberoemde springmaker Numero Uno werd voor exact 500.000 euro overgenomen door Ulli Horrig, waarmee Hetzel een zeer speciale relatie heeft. De Rijnse ondernemer was Hetzel’s eerste sponsor gedurende vele jaren, waardoor hij de eerste stappen kon zetten op weg naar de internationale springsport.

Internationaal

International was ook de selectie van kandidaten voor de 19 paarden. Naast kopers uit heel Duitsland kwamen ook geïnteresseerde partijen uit Koeweit, Nederland en de Verenigde Staten naar het evenement. Ook de 18-jarige Alexia Apostolescu uit Roemenië, die vorige week een internationale rubriek had gewonnen bij de finale van de Global Champions Tour in Praag, ’s werelds meest prestigieuze springconcours, vond wat ze zocht in Goch. De voormalige nationale basketbalspeler kocht twee paarden op de veiling. Voor een bod van 260.000 euro verwierf de amazone de zevenjarige zoon van de uitzonderlijke hengst Contendro I met de naam Sugar Boy. Ze besteedde 190.000 euro aan de vijfjarige Holsteiner So Beautiful, een zoon van Connor.

Bron: Persbericht/Horses.nl