Westfaalse online veulenveiling: Chacco Blue-zoon met 34.000 euro prijstopper

Gisteravond liep de online veiling van het Westfaalse Stamboek af en de prijstopper van de avond was de Chacco Blue x Clinton-zoon Chacon vom Breitenloh. Maar liefst 34.000 euro werd er neergeteld voor het hengstveulen en deze bleef in Duitse handen.

De op één na duurste was de Dominator Z x Cumano-zoon Dow Jones. Hier werd 25.000 euro voor neergeteld en bleef eveneens in Duitsland. De merrie Taylina (v.Tangelo vd Zuuthoeve x Cornet Obolensky) verwisselde voor 17.000 euro van hand. De totaalopbrengst van de online veiling was 212.250 euro.

Bron: Westfaalse Stamboek/Horses.nl