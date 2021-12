Westfaalse Online Youngster Auction: Zoom-zoon Zirocco verkocht voor 45.000 euro

Deel twee van de Handorf Advent-veilingen was gewijd aan de jonge paarden voor in de dressuurpiste. In de online veiling waren 38 hengsten en ruinen geboren in 2019 te koop. Het meest populaire paard was een zoon van Zoom x Fürstenball met de naam Zirocco. Deze tweejarige hengst wisselde voor 45.000 euro van eigenaar. In totaal brachten de 32 verkochte jonge paarden zo'n half miljoen euro op.

In het tweede deel van de Advent-veilingreeks van het Westfaalse Paardenstamboek waren jonge dressuurpaarden te koop. De 38 hengsten en ruinen geboren in 2019 waren erg populair bij de veilingklanten. In spannende biedduels streden klanten van over de hele wereld om het bod voor de toekomstige sterren in de dressuurring. De prijsopbouw werd gedomineerd door een zoon van Zoom. De 2e reservekampioen van de Westfaalse hoofdkeuring had zich al meermaals bewezen als een populaire vererver. Elf bieders hebben in totaal 66 biedingen ingediend voor Zirocco. Uiteindelijk wisselde hij van eigenaar voor een prijs van 45.000 euro.

First Edition en Salitos

Twee andere jonge paarden doorbraken de prijsdrempel van 30.000 euro. Nummer 11 First Edition, een nakomeling van Franziskus x Ehrenpreis werd aangeschaft voor 30.500 euro. Voor klanten uit Duitsland was nummer 4 Salitos (v.Sir Heinrich) 30.000 euro waard.

Zeven verschillende landen

De 32 verkochte jonge paarden brachten in totaal 538.000 euro op. Gemiddeld moesten de klanten die avond 16.813 euro investeren in de dressuurnakomelingen. Drie van de jonge dressuurpaarden haalden de grens van 30.000 euro. Voor 28 procent van de verkochte paarden begint hun loopbaan onder het zadel buiten Duitsland. In de toekomst zullen ze in zeven verschillende landen gevestigd zijn.

“Na de Hengstendagen eind november was het een uitdaging om als team weer een jonge paarden veiling te houden met bijna 40 paarden! Ik ben erg blij met het vertrouwen dat onze fokkers in ons stellen om hun paarden beschikbaar te stellen voor de veiling. Klanten over de hele wereld weten dat ze op de Westfaalse online veilingen veelbelovende paarden van alle leeftijden zullen vinden en dat ze kunnen vertrouwen op onze after-sales service”, zegt veilingmanager Thomas Münch.

