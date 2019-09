Wezenberg fokt prijstopper veulenveiling op Chiemsee Pferdefestival

Twaalf interessante springveulens kwamen zaterdag onder de hamer in de 'Future Jumping Foals' veiling op het Chiemsee Pferdefestival in Ising. Het hengstveulen City Banking, gefokt door de Nederlandse fokker Benny Wezenberg, was de duurste. De zoon van Marcus Ehnings topper Comme il Faut vertrok voor 30.000 euro naar Syrië. De gemiddelde prijs van de veulens was 14.791 euro.

Benny Wezenberg fokte de prijstopper City Banking (v. Comme il Faut) uit het internationale springpaard Quebecca Z. De dochter van Quick Star sprong eerst onder Jos Lansink en later met de ruiters Ibrahim Hani Bisharat, Guillaume Batillat en Karim Elzoghby. De merrie komt uit de Landgraf I-dochter Rebe die ook de volle broer het 1,60m-paard en goedgekeurde hengst Quebec bracht. Wezenberg is een bekende fokker van sportpaarden. Hij heeft ieder jaar zo’n 30 veulens en veel jonge aanwas wordt voor mooie bedragen geveild op de verschillende veilingen. Zijn veulen City Banking trok veel aandacht in Ising door zijn ras en uitstraling, hij vond een nieuwe eigenaar in Syrië voor 30.000 euro.

Twee keer Cornet Obolensky

Voor 22.000 euro werd een dochter van Cornet Obolensky afgeslagen. Cornets Lady zoals het zwarte merrieveulen heet, komt uit de Contender-dochter Consens en vindt een nieuwe stal in Zwitserland. Een tweede veulen van Cornet Obolensky, Cyber Moon Ray, bracht 19.000 euro op. Ook dit hengstveulen komt uit een Contender-moeder. Hij is een volle broer van de internationale springpaarden Moon Ray (1,60m onder Kristaps Neretnieks) en Coralie (1,50m onder Siebe Kramer). Coralie is ook de moeder van de goedgekeurde hengst A Lee Springpower.

Bron St.Georg/Horses.nl