Youhorse.auction: Dothan Z voor 65.000 euro naar Panama

“Alan Waldman en ik hebben paarden over de hele wereld verkocht, maar Panama stond nog niet op ons lijstje”, vertelt Mario Everse. Na een fel biedduel tegen Poolse klanten werd de driejarige Dothan Z (Diamant de Semilly x Indoctro x Goodtimes) maandagavond via Youhorse.auction voor maar liefst 65.000 euro verkocht naar het land tussen Costa Rica en Colombia. “We hebben de nieuwe eigenaar meteen gebeld en gefeliciteerd. Hij heeft Dothan voor zijn vrouw gekocht en wil hem naar Panama laten overvliegen.”

De kwaliteiten van de vosruin Dothan Z werden al snel ontdekt door de websitebezoekers van Youhorse.auction, maar ook op de andere jonge springpaarden werd vlot geboden. Slechts één kreeg een Nederlandse koper. De anderen gaan de grens over, waarvan vijf naar Polen.

Terugkerende bieder

Een Poolse bieder die afgelopen zomer al diverse springveulens naar grote tevredenheid kocht op deze veiling, investeerde nu in vier jonge talenten: de KWPN-aangewezen hengst Mix P (v. Ibolensky) voor 36.000 euro, Mustang (v. El Salvador) voor 26.000 euro, Maestro (v. Emerald) voor 24.000 euro en Nono Z (v. Niack de L’Abbay.) voor 15.000 euro.

Verder waren er verkopen naar Amerika, Zwitserland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Canada. Jake Hunter, de Australische stalruiter van Alan Waldman, schafte zelf de kwaliteitsvolle Matricia (v. Inaico VDL) aan.

‘Het verhaal moet kloppen’

“De veiling liep goed! Het is ook belangrijk dat je goede prijzen krijgt, dan worden de volgende keer betere paarden aangeboden. We hebben kunnen laten zien dat we de klanten ervoor hebben. Een goed paard verkoopt zich dan zelf wel. Een heel goede video helpt ook mee. Het moet wel meezitten op de videodag, want ze springen zoals ze springen. Er wordt niet getruukt,” vertelt Mario Everse.

“Ik heb van een paar buitenlanders gehoord dat ze de veiling zo waarderen. We hebben betaalbare prijzen en de paarden zijn zoals ze zijn. Ze vallen dus niet tegen als ze eenmaal op hun nieuwe adres staan. Het verhaal moet kloppen en daar maken we ons sterk voor.”

De Christmas auction vervolgt dinsdagavond 22 december met dertig gereden paarden. Wie een internationaal springpaard zoekt, een potentiële hunter of eventingpaard heeft volop keus.

Bron: Persbericht/Horses.nl