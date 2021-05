Youhorse.auction: Joyterma veilingtopper voor 75.000 euro

Dat het online shoppen van paarden steeds meer aan vertrouwen wint, is duidelijk zichtbaar in de Youhorse.auction. Op dinsdagavond 4 mei werd een groot aantal springpaarden van achter de mobiele telefoon of computer vanuit het buitenland aangekocht. De duurste blijft echter in Nederland, op de dag van de daadwerkelijke veiling nog uitgeprobeerd door de nieuwe eigenaar. De zevenjarige eyecatcher Joyterma (Emerald x Indorado), die recent in het 1.45m debuteerde, werd verkocht voor 75.000 euro.

Youhorse.auction vierde gisteren haar tiende editie, sinds de start een jaar geleden. Honderden paarden in alle prijsklassen zijn al verkocht. Mensen kwamen opnieuw shoppen, maar er waren vooral veel nieuwe klanten die hun slag sloegen. Amerika was koploper in het aantal aankopen, gevolgd door Canada. Ook waren er verkopen naar Qatar, Turkije, Polen, Zweden, Ierland, Engeland, Duitsland en Engeland. Enkele paarden blijven in Nederland.

Goede opbrengsten

“We zijn enorm tevreden. Er waren goede opbrengsten voor diverse paarden. Er zijn ruiters die kopen, paardeneigenaren die hun paarden in training zetten, maar ook voor de handel is er altijd wat bij”, vertelt Mario Everse. Dat werd onderstreept door springpaardenhandelaar Teus van den Brink, die voor 19.000 euro de driejarige, met veel kwaliteit springende No Mercy PH (Untouchable x Chellano Z) vastlegde. De duurste driejarige met 30.000 euro was Noordman Vigo (Vigo d’Arsouilles x Heartbreaker), die naar Amerika vertrekt.

Volgende veiling eindigt op 1 juni

Het vizier van Mario Everse en Alan Waldman is alweer op de volgende veiling van 29 mei tot en met 1 juni gericht. “Opnieuw met jonge en gereden paarden. Mensen kunnen hun paarden aanmelden voor de veiling. De selectiedagen en tevens foto/videodagen staan gepland op 17 en 18 mei.”

Klik hier voor de collectie.

Bron Persbericht