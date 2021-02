Youhorse.auction: Duitse topruiter investeert in Heros van de Windelsteen Z

Hij deed één keer een bod van 50.000 euro en hij had ‘m. Een Duitse topruiter kocht maandagavond de smaakmaker van Youhorse.auction: de vierjarige Heros van de Windelsteen Z voor 50.000 euro.

“Er zijn klanten die van tevoren contact met ons opnemen en er zijn mensen die op het laatste moment inloggen en een bod plaatsen. Dat laatste deed deze Duitse ruiter. Echt geweldig dat een speciaal paard naar een speciale ruiter gaat. Als we hier niets van terug gaan horen in de sport, dan weten wij het ook niet meer”, vertelt Mario Everse, veilingorganisator samen met Alan Waldman en inbrenger van Heros van de Windelsteen (Hotspot Z x Odermus R) die aangeprezen werd als ‘opvallend springpaard met olympisch vermogen’.

Twee dagen veilen

Maandag 1 februari werden 25 drie-en vierjarige springpaarden geveild, waarvan het merendeel verkocht werd. Op dinsdag 2 februari gaat de veiling verder met deel twee. “We kijken er naar uit. Natuurlijk hadden we vanavond van sommige paarden wat meer verwacht, maar een aantal ging daarentegen weer beter dan gehoopt. Dat is bij elke veiling zo. Zelf kocht ik de vierjarige, superscherpe Couleur-Chin van het Eegdeken (v.Couleur Latour), die zich op de videodag steeds heel goed van de grond drukte. De veiling is zodanig interessant dat we zelf ook aankopen doen”, vertelt Mario Everse.

Wereldwijde verkopen

Opvallend is dat diverse handelaren kwamen shoppen, maar ook particulieren sloegen hun slag. Voor 18.000 euro gaat Neymar B (Comme il Faut x Tangelo van de Zuuthoeve) naar Frankrijk. Voor 17.000 euro is Cornet’s Girl J-S Z (Cornet Obolensky x Lordanos) naar België verkocht. Er waren onder meer ook verkopen naar Canada, Amerika, Marokko, Italië, Tsjechië en Nederland.

Meer aparte paarden

De blik is gericht op dinsdagavond. “We hebben opnieuw een stel heel aparte paarden in de veiling.” De halfbroer van Emerald, uit dezelfde moeder, is populair. Vangelis (Vagabond de la Pomme) en Serenity Prinseveld DSC (Tangelo van de Zuuthoeve) zijn aparte paarden en de animo voor Ninerald van de Druivenstein (Emerald) is ook groot.

“En dan hebben we nog een heel goede zoon van Dominator. Ik had contact met Nelson Pessoa. Hij zei: ‘Als ik nog jong was, zou ik er verschillende kopen.’ Dat is toch mooi om te horen. We zijn benieuwd wie de gelukkige eigenaren van de veilingpaarden gaan zijn en wie de ‘ruwe diamanten’ weten op te poetsen. We zijn ervan overtuigd dat de oplettende bieder iets heel aparts voor relatief weinig geld in handen kan krijgen.”

Bron: Persbericht