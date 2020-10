Youhorse.auction verkoopt Scout Z voor 16.000 naar Zwitserland

Deel 1 van twee dagen Youhorse.auction is goed verlopen. De verkochte springveulens brachten gemiddeld bijna 8.000 euro op en vertrekken stuk voor stuk naar het buitenland. Veilingtopper Scout Z (Stakkato Gold x Kannan) uit de befaamde Roosakker familie werd voor 16.000 euro aan een Ierse Grand Prix-ruiter in Zwitserland verkocht.

Daarmee stak de Ier een voet tussen de deur bij een Poolse koper, die enorm op dreef was op maandagavond. Deze klant, die al eerder sportpaarden bij Alan Waldman kocht, had het voorlaatste bod op Scout Z maar legde wel zijn hand op acht andere veulens.

“Dat is wel bijzonder, dat hij er acht van de achttien kocht. We hebben na de veiling direct contact met hem opgenomen en hij is zeer enthousiast”, vertelt Mario Everse die de veiling samen met Alan Waldman runt.

‘Laat in het seizoen’

“Wij kunnen niets meer dan tevreden zijn. Slechts eentje van een inzender is niet verkocht. Er zijn al zo ontzettend veel veulenveilingen geweest. Wie wat wilde kopen, heeft vast al inkopen gedaan. Deze veiling is relatief laat in het seizoen, maar we hadden veel vertrouwen in de merriestammen en dat kwam ook tot uiting in de verkopen.”

13.000 euro

Naar Polen gaat straks onder meer Epke Z (El Barone III Z x Kannan) uit de Roosakker-stam voor 13.000 euro, Prada (Eldorado van de Zeshoek x Stakkato) uit de 1.60m GP merrie van Willem Greve Sonate voor 11.000 euro, Birdie Waldstar (Big Star x Zirocco Blue VDL) voor 10.000 euro, Elyse Waldstar (El Barone III Z x Quintender) voor 9.500 euro, El Bador Z (El Barone III Z x Zandor) voor 8.000 euro en Presley (Elvis ter Putte x Cardento VDL) voor 8.500. Verder waren er aankopen vanuit Slovenië, Amerika en Engeland.

‘Er zullen koopjes bijzitten’

De zesde editie van Youhorse.auction vervolgt dinsdag met het slot van de veiling van jonge springpaarden. De 37 paarden in de leeftijd van twee tot en met vier jaar worden in groepjes van vijf geveild vanaf 20.30 uur. Veel interesse is er onder meer voor Harley Star (v. Quick Star) en Renske van ’t Eigenlo (v. Echo van ’t Spieveld). Op bijna alle paarden is al online geboden. “Gezien de kwaliteit zitten ze nog onder reële prijzen. Er zullen ongetwijfeld weer koopjes bijzitten!”

Bron: Persbericht