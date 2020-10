Zackerey-veulen met 14.000 euro duurste op DWB World Cup Foal Auction

Voordat gisteren in Aarhus-Vilhelmsborg de wereldbekerwedstrijd dressuur begon, kwamen zeventien veulens onder de hamer in de DWB World Cup Foal Auction. Het hengstveulen Zackeis-Ø (Blue Hors Zackerey x Tailormade Attention) was met 14.000 euro de duurste. De gemiddelde prijs van de veulens kwam op 9100 euro.