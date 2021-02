Zeldzame Grand Prix-genen beschikbaar bij embryo- en spermaveiling

Chacco Blue, Total US, Comme Il Faut, Dante Weltino, Cassini I, Desperados FRH… De genen van deze en andere beroemde hengsten uit de internationale spring- en dressuursport komen beschikbaar in de februariveiling van StuDutch Auctions. We zien dergelijke grote namen terug bij de ingevroren embryo’s, afkomstig uit exclusieve fokmerries, maar ook bij de te veilen rietjes diepvriessperma.

Moderne voortplantingstechnieken, waaronder ICSI, maken het mogelijk dat zeldzame Grand Prix-genen beschikbaar komen. Zo speelt de overleden Chacco Blue, de onbetwiste nummer 1 van de wereld, in de komende veiling een hoofdrol als vaderdier bij het aanbod ingevroren embryo’s. Hij is onder meer gecombineerd met een halfzus van Hors la Loi II, een halfzus van zijn beste nakomeling Explosion W (Ben Maher), met de sportmerrie Witness van ’t Paradijs (1.50m springen en grootmoeder van Hilary en Happiness van ’t Paradijs) en met een Baloubet du Rouet-dochter van Sea Coast Ferly (1.60m, Gudrun Patteet).

Usha van ’t Roosakker en Comme Il Faut

Zeldzame GP-genen zijn ook van toepassing op het embryo uit een andere dochter van Ferly. Deze Marius Claudius-merrie is gecombineerd met de machtige Bacardi VDL (Janika Sprunger). Naast de vermaarde Qerly Chin/Narcotique de Muze moederlijn komen er ook twee embryo’s uit de beroemde nafok van Usha van ’t Roosakker onder de digitale veilinghamer. Het betreft de combinaties Comme Il Faut x Jenson van ’t Meulenhof en Untouched x Chacco Blue.

Comme Il Faut zien we eveneens terug bij de te veilen rietjes diepvriessperma, geschikt voor ICSI. Andere opvallende hengsten binnen dit aanbod zijn: For Pleasure, Quick Star, Darco, Quidam de Revel en Quickly de Kreisker.

Dressuur voor het hoogste niveau

Ook in de dressuur zijn de embryo’s gefokt met sport op het hoogste niveau als doel. De geweldige Dante Weltino doet een duidelijke duit in het zakje vanuit vaderszijde. De succesvolle Grand Prix-hengst is gecombineerd met de bekende fokmerrie Oronia. De voormalige Licht Tour-merrie kennen we als moeder van Vontango B (Grand Prix, Madeleine Witte) en de gekeurde Lichte Tour-hengsten Don Tango B en Antango du Feuillard. De combinatie Dante Weltino x Jazz zien we ook terug bij het embryo uit Tarina. Deze rechtstreekse Grand Prix-merrie (Katja Gevers) is gefokt uit de beroemde Barina, die ook als (groot)moeder te boek staat van de Zware Tour-paarden Warina, Erina, Best Cool en Tolando.

Total US uit lijn Brother en Sisther de Jeu

Een dergelijke opeenstapeling van Grand Prix-bloed zien we ook in de moederlijn van Jane Esther. De Negro-dochter is een halfzus van de Grand Prix-paarden Brother de Jeu (Antonia Ramel), Aster de Jeu (Tosca Visser) en Esther SVN (Marijke van Giesen). Jane Esthers grootmoeder is op haar beurt een halfzus van de GP-paarden Thriller (Katja Gevers) en Sisther de Jeu. De laatste werd gereden door Edward Gal, wiens sensationele toekomsttroef Total US gecombineerd is met Jane Esther. Het tweede embryo uit deze Negro-merrie heeft de bewezen Grand Prix-vererver Diamond Hit als vader.

Diamond Hit zien we tot slot ook terug bij het aanbod diepvriessperma, net als onder meer de hengsten Sezuan, Desperados FRH, Ferro en Briar. Op studutch.auction kan nader kennis gemaakt worden met de 16 exclusieve embryo’s en de 36 hengsten van wie diepvriessperma wordt aangeboden.

Bron Persbericht