Aarts: ‘Het team steeg boven zichzelf uit’

Op het WK Tweespannen in het Duitse Drebkau hebben de mannen van bondscoach Ad Aarts de zilveren medaille veroverd. Volgens Aarts het resultaat van de teamgeest: “De hele week was er tussen de rijders onderling een bepaalde samenwerking. Dan stijg je boven jezelf uit en dan kunnen er in één keer verrassende dingen gebeuren.”

Stan van Eijk won overtuigend de individuele bronzen plak. De gouden medailles gingen, net als in 2017, naar de Hongaar Martin Hölle en zijn landgenoten.

Basis in de dressuur

Het Nederlandse team bestond uit Nederlands kampioen Stan van Eijk, Antonie ter Harmsel en Geert Dijkhof. Het team begon al sterk in de dressuurring. Antonie ter Harmsel reed zijn span naar het beste Nederlandse resultaat met een score van ruim 70 procent. Met 47,51 strafpunten stond hij na de eerste dag op de negende plaats. Stan van Eijk bewees het Nederlandse team eveneens een grote dienst door onder de 50 strafpunten te blijven, goed voor de 15e stek. “Ja, ik piekte op het goede moment”, lacht de bronzen medaillewinnaar na afloop. Na de dressuur stond Oranje al op de voorlopige bronzen plaats.

Sleurwerk in marathon

Van Eijk en Ter Harmsel trokken letterlijk en figuurlijk de Nederlandse kar in de marathon, waar ze knap op de derde en tiende plaats eindigden. “Ik had de marathon zwaar ingeschat, maar ik heb er ’s ochtend een paar gekeken en het viel me mee hoe fit de paarden over de finish kwamen”, vertelt van Eijk. “Het waren hindernissen waar het meer op lengte, kracht en uithoudingsvermogen aankwam. In Nederland rijden we vaak meer op techniek en wat minder in het sleuren en de uithouding.” De hindernissen bleken de rijder uit Schinveld goed te passen; hij schoof door naar de bronzen plek.

Spannende vaardigheid

Geert Dijkhof reed het streepresultaat in de dressuur en de marathon, maar zijn goede vaardigheidsproef had een belangrijk aandeel in het behalen van het team-zilver. “Dat geeft heel veel voldoening”, weet Ad Aarts. “Ik had Geert voor de marathon meegenomen en voor de vaardigheid. Voor de dressuur had ik op de twee anderen gehoopt. Dat kwam ook precies zo uit. De puzzel viel precies in elkaar. Bij kampioenschappen gebeurt er altijd wel eens wat, maar vandaag bleek deze opstelling achteraf de juiste keuze.”

Stan van Eijk liet iedereen nog schrikken in zijn vaardigheidsproef. “Ik maakte me vooraf over één poort zorgen, omdat ik een ervaren span heb en als die een poort voor zich zien, trekken ze er automatisch naar toe.” Maar er gebeurde precies waar Stan vooraf beducht op was geweest. “Ik rijd van 10 naar 11 en vanuit poort 10 stond poort 16 er recht voor. En ik kachel daar gewoon overheen, een domme actie. Ik dacht vooraf ‘daar moet ik oppassen’, maar het liep misschien te goed, zodat ik toch even niet goed heb opgelet. Het gebeurde heel vlug! Dat was wel jammer, het werd even extra spannend, want toen moest ik tien strafseconden goedmaken.” Maar dat lukte Van Eijk en het brons was zeer verdiend voor hem.

De Hongaar Martin Hölle, winnaar van de dressuur en de marathon, verspeelde in de vaardigheid zijn hele ruime voorsprong die hij had op de nummer twee, WK-organisator Sandro Koalick. Hij verwees de Duitser uiteindelijk met slechts 0,68 strafpunten verschil naar het zilver.

Trotse bondscoach

De teamopstelling van Ad Aarts pakte goed uit. “Deze menners waren voor mij de beste keuze om het hoogst haalbare te halen. En dan is het voor een coach prettig als het ook nog zo is”, vertelt Aarts trots na afloop van de huldiging. “We hadden van tevoren gehoopt op brons. Het is zilver geworden, maar dit voelt als goud natuurlijk!”

Bron: Persbericht KNHS