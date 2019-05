Anemone Horse Trucks meerspan competitie gaat tweede seizoen in

Na een succesvolle eerste editie van de meerspan competitie gesponsord door Anemone Horse Trucks uit Scherpenzeel, gaat 30 mei aanstaande op Hemelvaartsdag in Bennekom de tweede editie van start. Deze competitie is vorig jaar in het leven geroepen door de VTN om meer promotie te maken voor de tuigpaardensport in het algemeen en in het bijzonder de meer- en langspannen.

De opzet van de meerspan competitie is zeker geslaagd te noemen gezien het aantal positieve reacties van de deelnemers en niet te vergeten het publiek. Hoe mooi is het om het unieke Nederlandse tuigpaard niet alleen maar voor de concourswagen in het enkelspan te zien showen maar ook in verschillende aanspanningen voor de tandemkar of landauer. Dat Anemone Horse Trucks haar naam hieraan verbindt geeft de brede betrokkenheid aan die de directie van dit bedrijf heeft voor de paardensport.

CH Bennekom trapt af

Concours Hippique Bennekom is één van de drie nieuwe wedstrijden die dit jaar een etappe van de meerspan competitie aan hun programma heeft toegevoegd. Hier vindt op Hemelvaartsdag de aftrap plaats van de tweede editie. Ook in Luttenberg en Houten zal een wedstrijd verreden worden waarmee het totaal aantal wedstrijden op acht komt.

Finale in Drogeham

In de opzet van Anemone Horse trucks meerspan competitie is niet veel verandert. De wedstrijden worden op nationale concoursen verreden en de moeilijkheidsgraad van het rijden met verschillende aanspanningen zal meer of minder punten opleveren. De finale zal wederom plaatsvinden tijdens het concours hippique van Drogeham begin september. In de finale mogen alle deelnemers meedoen maar om in de eindstand van de competitie te komen moet er aan vijf wedstrijden (inclusief finale) deelgenomen zijn.

Hieronder alle wedstrijden op een rijtje:

Anemone’s meerspan competitie Datum Concours Aanspanning 30-5- 2019 Bennekom Klavertje- 3 22-6-2019 Dokkum Tandem kampioenschap 29-6-2019 Luttenberg Vierspannen 20-7-2019 Houten Vierspannen kampioenschap 3-8-2019 Rijs Randem 5-8-2019 Opmeer Trojka 28-8-2019 Groningen Kalvertje-3 kampioenschap 7-9-2019 Drogeham Vierspannen Finale

Bron persbericht VTN