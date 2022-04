Boyd Exell klopt Koos De Ronde en IJsbrand Chardon in Kronenberg

De voorsprong die Boyd Exell nam in de dressuur in Kronenberg gaf hij daarna niet meer uit handen. Ondanks dat Koos De Ronde de vaardigheidsproef won vandaag en gisteren ook de marathon, kreeg hij het gat met Boyd Exell niet meer gedicht. Dankzij een fout van IJsbrand Chardon kon De Ronde nog een plaats opschuiven waardoor hij tweede werd en Chardon derde.

In totaal kwamen 22 vierspannen aan de start op de internationale menwedstrijd in hippisch centrum De Peelbergen in Korenenberg.

Boyd Exell klasse apart

Het gigantisch verschil in punten tussen Boyd Excell laat zien dat hij voor dit deelnemersveld een maat te groot was. Het is vooral de constance die de Australiër zo goed maakt. In ieder onderdeel hoort hij bij de besten wat in eindresultaat vaak als de beste eindigt. Zo had Koos De Ronde een geweldig concours maar een foutje in de dressuur maakte hem kansloos voor de eindzege.

Uitslag

Bron: Horses.nl