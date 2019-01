Boyd Exell opnieuw Nederlandse menners te snel af

De Australische topmenner Boyd Exell was gisteravond weer niet te kloppen. In Leipzig snelde Exell naar de zege in de drive-off van de eerste omloop voor de wereldbekerwedstrijd. Met vier en vijf seconden moesten Bram en IJsbrand Chardon genoegen nemen met de tweede en derde plaats. Koos de Ronde miste de drive-off met zijn vierspan en werd vierde. Zondagmiddag gaat het om de wereldbekerpunten in Leipzig.

IJsbrand Chardon begon in de basisomloop sterk. Geen enkel balletje viel naar beneden en hij finishte met de tweede tijd, slechts twee tiende achter Boyd Exell die één balletje eraf had. Ook zoon Bram begon goed aan zijn race tegen de klok. Zijn basistijd was vrijwel gelijk aan die van Exell, maar hij kreeg twee fouten.

Drive-off tussen Exel en de Chardons

In de drive-off ging het tussen Boyd Exell en vader en zoon Chardon. Bram moest als eerste van start en finishte met één afgeworpen balletje in 135,20 seconden wat zijn totaal tijd op 284,12 seconden bracht. Vader IJsbrand leek in de tweede rit zijn zoon voorbij te stevenen, maar moest uiteindelijk twee balletjes incasseren. Hij eindigde net achter zijn zoon in de totaal tijd van 285,54 seconden.

Negende zege op rij

De laatste starter Boyd Exell toonde opnieuw zijn klasse. Hij finishte vier seconden sneller dan Bram Chardon. Maar de Australiër tikte met zijn vierspan twee balletjes van de kegels. Zijn eindtijd kwam hierdoor net achter de jonge Chardon, maar hij hield genoeg over voor de negende zege op rij in deze opwarmronde voor zondagmiddag.

Klik hier voor de uitslag.

