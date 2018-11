Boyd Exell sterk van start in wereldbeker Maastricht

De eerste editie van de wereldbeker vierspannen in Maastricht is voor de Australiër Boyd Exell goed begonnen. Hij wist ondanks fouten in de beide omlopen van dit technische parcours zijn Nederlandse concurrenten IJsbrand Chardon en Koos de Ronde achter zich te laten. Exell wist beide rondes een zeer snelle tijd neer te zetten en bleef daarmee de anderen voor.

IJsbrand Chardon ging als eerste van start en had in de eerste omloop twee fouten, maar wist in de tweede omloop als enige rijder foutloos te blijven. Daarmee eindigde Chardon op de tweede plaats. Koos de Ronde had minder geluk, hij kon na de eerste ronde drie fouten noteren en het lukte hem niet om in het verkorte parcours dit resultaat te verbeteren. Ook hier kreeg hij 12 strafpunten en moest daardoor genoegen nemen met de derde plek in het klassement.

De Belgische Glenn Geerts werd vierde en Chester Weber eindigde met 24 strafpunten als laatste in deze wereldbekerwedstrijd.

Bron: Jumping Indoor Maastricht