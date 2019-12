Boyd Exell wederom aan kop op Olympia Horse Show

Boyd Exell is de man in vorm en laat ook in Londen weer zien waarom hij de Wereldbeker ranglijst aanvoert. Exell schreef vandaag de Extreme Driving proef op zijn naam en Daniel Naprous en Chester Weber achter zich. IJsbrand Chardon en Koos de Ronde eindigden in de top vijf.

Exell reed in de drive-off een foutloze ronde in 131,77 seconden en dit was genoeg voor de Australiër om er met de winst vandoor te gaan. Naprous klokte weliswaar een snellere tijd, 125,40 seconden, maar moest 12 strafseconden erbij op tellen en eindigde als tweede met 137,40 seconden. Weber kwam uit op een eindtijd van 142,98 seconden en mocht als derde opstellen. IJsbrand Chardon en Koos de Ronde vielen net buiten de drive-off en werden vierde en vijfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl