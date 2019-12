Boyd Exell wederom de beste op Olympia Horse Show voor Koos de Ronde

Vanmiddag pronkte Boyd Exell weer bovenaan de uitslagenlijst van de vierspan-wedstrijd. De Australiër hield in de drive-off Koos de Ronde en Chester Weber achter zich. Met een verschil van meer dan zes seconden was Exell wederom oppermachtig.

Gisteren won Exell ook al en vandaag mag hij weer een overwinning aan zijn palmares toevoegen. In de driekoppige Drive-off zette Exell een totaal tijd neer van 257.24 en was daarmee zijn concurrenten te snel af. Koos de Ronde had 263.65 seconden nodig en eindigde op een mooie tweede plaats. Chester Weber werd geëlimineerd in de Drive-off en werd derde achter de Ronde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl