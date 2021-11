Boyd Exell wint WB vierspannen Stockholm

De Australiër Boyd Exell schreef zojuist de WB voor vierspannen in Stockholm op zijn naam. Met de ruinen Bajnok, Rocket 123, Conversano Poker en Mad Max 81 bleef Exell foutloos. Het team zette in de tweede ronde de klok stil in 135,80 seconden, slechts 3,49 seconden sneller dan de Belg Glenn Geerts die op de tweede plaats eindigde.