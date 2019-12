Bram Chardon derde in WB Mechelen

Bram Chardon heeft met twee snelle ritten de derde plek veroverd in de wereldbekerwedstrijd voor vierspannen in Mechelen. Door twee gevallen balletjes in de drive-off moest Bram de zege overlaten aan Australiër Boyd Exell, die dit wereldbekerseizoen nog ongeslagen is.

Jumping Mechelen sloot vijf dagen topsport af met de wereldbekerwedstrijd voor vierspannen. De Nederlandse parcoursbouwer Johan Jacobs had een uitdagend parcours gebouwd in de met veel publiek gevulde Nekkerhal. In zijn proef leverden de kegelpoorten meer problemen op voor de rijders dan de twee marathonhindernissen.

Snelle tijden

Bram Chardon was de snelste rijder in de eerste omloop en bleef bovendien ook foutloos. Het leverde hem een plek op in de drive-off, samen met Boyd Exell, die 1,4 seconde langzamer was, en de het jonge Belgische talent Dries Degrieck.

Onze zuiderbuur mocht als eerste van start in de drive-off en reed foutloos naar een mooie tijd van 140,65 seconden. Als tweede starter dook Boyd Exell daar negen seconden onder en ook hij wist alle balletjes op de kegels te houden. Die resultaten verhoogden de druk op Bram, die als laatste starter wist wat hem te doen stond. Door een vroege bal richting de eerste marathonhindernis, stond Bram voor een haast onmogelijke opgave om Exell te verslaan en moest hij alle risico’s nemen. De klok stopte op 134,90 en bij het uitrijden van de piste leek dat resultaat goed voor de tweede plaats. Maar de jury was van mening dat er nog een balletjes gevallen was, waardoor Bram een plaats zakte in het klassement. Omdat Degrieck en Exell met een wildcard reden, pakte Bram wel de volle tien wereldbekerpunten.

Wereldbekerfinale veiliggesteld

Koos de Ronde en IJsbrand Chardon wisten zich net niet te plaatsen voor de drive-off. Koos, de dag ervoor nog winnaar van de opwarmronde, reed in de eerste ronde naar de derde tijd, maar maakte twee fouten. Met een vierde plek stond hij net naast de drive-off. IJsbrand Chardon leek ook op weg naar een goede klassering maar er viel een balletje bij het oprijden van de brug, de allerlaatste poort. Met nog één wereldbekerwedstrijd te gaan, zijn zowel Koos de Ronde als Bram en IJsbrand Chardon al verzekerd van een plaats in de wereldbekerfinale, die begin februari in Bordeaux wordt verreden. De drie oranje vierspanrijders staan met 24 punten op plekken twee tot en met vier in het tussenklassement.

Klik hier voor de uitslag.

Klik hier hier voor de stand in de wereldbeker.

Bron KNHS