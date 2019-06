Bram Chardon goed in vorm in Riesenbeck

Dit weekend wordt op het paardensportcentrum in Riesenbeck onder andere een CAI3* wedstrijd gehouden. Gisteravond greep Bram Chardon daar in de dressuur net naast de winst en herpakte zich optimaal in het jacht door er met de winst vandoor te gaan. IJsbrand Chardon eindigde in de dressuur ook op het podium en Mark Weusthof pakte een top zes klassering.

De overwinning in de dressuur viel in handen van de Amerikaan Chester Weber. Weber scoorde 77,500% en met 36,12 strafpunten greep de Amerikaan de overwinning. Bram kwam tot een percentage van 75,750% en met de 38,92 strafpunten moest de Nederlander in Weber zijn meerdere erkennen. IJsbrand zette een percentage neer van 74,250% en mocht met 41,32 strafpunten achter Bram plaatsnemen op een derde plaats. Mark Weusthof werd zesde met 52,71 strafpunten.

Jacht

In het jacht lukte het Bram Chardon wel om bovenaan de uitslagenlijst te komen. De Nederlander scoorde in totaal 1840 punten en pakte daarmee met 40 punten voorsprong de overwinning. De Duitsers Michael Brauchle (1800 punten) en Anna Sandmann (1790 punten) maakten de top drie compleet.

Bron: Horses.nl