Bram Chardon: ‘Het span lijkt in vorm en de paarden zijn fit’

In Bordeaux wordt dit weekend de wereldbekerfinale voor de vierspannen verreden. Nederland heeft een sterke afvaardiging met IJsbrand en Bram Chardon en de bronzen medaillewinnaar van vorig jaar, Koos de Ronde. Grote favoriet in de spectaculaire wedstrijd is wereldkampioen Boyd Exell die zijn titel verdedigd.

Voor de menners staat de eerste wedstrijd van de finale zaterdagavond 9 februari op het programma, het tweede beslissende onderdeel wordt zondag de 10e verreden.

‘In vorm’

Bram Chardon heeft zich met een knappe tweede plaats in het klassement na de kwalificaties als beste Nederlander geplaatst voor de finale. Chardon jr is klaar voor zijn tweede finale. “Het span lijkt in vorm en de paarden zijn fit. In principe wil ik met het span rijden waarmee in Boedapest de wereldbekerkwalificatie heb gewonnen. De piste van Boedapest is net als die in Bordeaux niet te gek groot en dan is dit span denk ik de beste opstelling.”

‘Hele onderneming’

“We vertrekken donderdagavond zodat we vrijdag aankomen”, vervolgt Bram Chardon. “Het is weer een hele onderneming, we gaan met tien paarden en tien personen. Zaterdagochtend wordt het parcours uitgezet zodat we het goed kunnen verkennen. Daarna, als de piste weer leeg is, mogen we met de spannen de piste verkennen. Zaterdagavond laat wordt het eerste onderdeel verreden en zondag het tweede.”

Zaterdagavond laat

Chardon in minder blij dat de wedstrijd zaterdag pas om 23.20 uur begint. “Met zeven deelnemers die allemaal twee manches moeten rijden, betekent dit dat de laatste pas na twaalven de ring uitkomt, en dat in de finale, dat zou niet zo moeten zijn.” Zondag begint de strijd voor de vierspannen om 16.45 uur.

Format

Voor de menners is het format van de finale iets anders dan de eerdere wedstrijden. Zaterdag rijden alle zeven menners de eerste manche en vervolgens een verkorte tweede manche. Zondag in de tweede wedstrijd mogen weer alle menners van start in de eerste manche. De tijden van deze eerste drie onderdelen worden bij elkaar opgeteld. De beste drie van het klassement mogen vervolgens van start in de laatste manche. De menner met het beste resultaat over alle vier de wedstrijdonderdelen is de winnaar van de wereldbeker.

Exell de te kloppen man

Voor de Nederlandse toppers is de Australiër Boyd Exell de grootste concurrent. Deze in Brabant gevestigde menner is op het moment de te kloppen kampioen. Verder zijn geplaatst voor de finale: Jerome Voutaz (Zwi), Glenn Geerts (Bel) en met een wild card Benjamin Aillaud (Fra).

Bron KNHS