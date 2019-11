Bram Chardon: ‘Ik wilde iets meer risico nemen’

Na een nek-aan-nek race met Boyd Exell moest Bram Chardon op de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in Lyon genoegen nemen met de tweede plaats. Chardon ziet de volgende etappe, die direct volgend weekend al wordt verreden in Maastricht, met vertrouwen tegemoet.

Nadat Bram Chardon in de eerste omloop de snelste tijd neerzette én foutloos bleef, kwalificeerde hij zich evenals Exell en de Hongaar József Dobrovitz voor de tweede manche over hetzelfde parcours. Daarin begonnen de drie menners weer op nul.

Excell 7 seconden sneller dan in ronde 1

Eerste starter Dobrovitz kwam met te veel fouten uit de ring, waarna het de beurt was aan Boyd Exell. Onder toeziend oog van het zeer enthousiaste publiek in Lyon, reed de vijfvoudig wereldkampioen maar liefst zeven seconden sneller dan zijn eerste manche. Er viel een pechballetje waardoor de eindscore van Boyd op 142,70 kwam te staan.

‘Op zo’n eerste wedstrijd moet je vooruit kijken’

Laatste starter Bram Chardon tikte in het begin van het parcours al een balletje van de kegels en even later nog eentje. “Ik wilde in eerste instantie op safe gaan, maar nadat Dobrovitz de fouten maakte, wist ik dat ik wat meer lucht had en wilde ik iets meer risico nemen en kijken wat er in dit span zit. Ik reed vandaag met drie dezelfde paarden als vorig jaar en de merrie van mijn vader erbij.”

Chardon legt uit: “Ik voelde wel de druk van Boyd, maar op de eerste wedstrijd moet je vooral vooruit kijken. Volgende week rijden we al weer Maastricht en ik was al verzekerd van de top drie. Ik wist dat als ik normaal zou rijden, ik tweede kon worden en de eerste punten kon pakken richting de finale. Ik merkte dat mijn span conditioneel nog wel wat sterker kan worden, maar dat is normaal aan het begin van het seizoen. Technisch en qua snelheid zijn ze heel erg goed. Vorig jaar zette ik met dit span steeds hele stabiele rondjes neer en dat wil ik dit seizoen ook weer doen. Volgende week gebruik ik mijn wild card in Maastricht om een nieuw voorpaard in te zetten.”

Koos de Ronde: ‘Niet mijn dag’

Voor Koos de Ronde verliep de wedstrijd in Lyon minder gunstig: “Ik had een pechballetje op poort vier en daarna een miscommunicatie met mijn paarden in de marathonhindernis. Dat was gewoon jammer, het was niet helemaal mijn dag,” vertelt De Ronde, die volgende week in Maastricht ook een ander voorpaard gaat inzetten.

Lees ook: Chardon tweede achter Excell

Bron: Persbericht KNHS / Horses.nl