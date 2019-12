Bram Chardon is Boyd Exell de baas in WB-kwalificatie Genève

In de Wereldbeker-kwalificatie in Genève snoepte Bram Chardon Boyd Exell de winst af. Na een drie-koppige drive-off was Chardon bijna zeven seconden sneller dan Exell en ging er met de winst vandoor. Benjamin Aillaud maakte de top drie compleet.

Chardon zette in de drive-off een tijd neer van 301.86 seconden en was hiermee zijn concurrenten de baas. Regerend Wereldkampioen Exell moest dit keer in de Nederlander zijn meerdere erkennen. De Australiër kwam door de finish in 308.51 seconden en mocht als tweede opstellen. Benjamin Aillaud werd met 345.54 seconden derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl