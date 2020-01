Bram Chardon moet Boyd Exell voorlaten in Wereldbeker Leipzig

In de Wereldbeker van Leipzig mennen pronkte Boyd Exell wederom bovenaan de uitslagenlijst. De Australiër hield Bram Chardon en Jérôme Voutaz achter zich. IJsbrand Chardon en Koos de Ronde eindigden ook in de top vijf van het klassement.

Exell, (Bram) Chardon en Voutaz plaatsten zich voor de drive-off. Exell hield de lei schoon en zijn totaal tijd van 281.72 seconden was genoeg voor de winst. Chardon reed weliswaar sneller rond dan Exell in 281.18 seconden, maar de Nederlander moest vier strafseconden incasseren. Met 285.18 werd Chardon uiteindelijk tweede in de Wereldbeker-wedstrijd.

Top vijf

Voutaz deed er iets langer over in de drive-off. De Zwitser kwam binnen in 291.92 en kreeg er nog acht strafseconden bij opgeteld. 299.92 bezorgde Voutaz een derde plaats. IJsbrand Chardon en Koos de Ronde plaatsten zich niet voor de drive-off. De twee Nederlanders eindigden als vierde en vijfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl