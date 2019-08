Bram Chardon op goudkoers na marathon: ‘Dubbel gevoel’

Nadat hij gisteren bij de dressuur al naar de tweede plaats stuurde, reed Bram Chardon vandaag een sterke marathon waarin hij tweede werd. Op alle hindernissen klokte Bram een top-vijf-tijd en hij schoof door naar de leidende positie in het tussenklassement.

Maar toen na afloop van de marathon de stofwolken letterlijk en figuurlijk optrokken, bleek de kans op Europees teamgoud verdampt voor Nederland. De marathonwagen van IJsbrand Chardon kiepte om en Koos de Ronde, de allersnelste in de marathonhindernissen, bleek de verkeerde tabel te hebben gebruikt.

‘Tactisch gereden’

“Ik heb er een dubbel gevoel aan overgehouden”, vertelt Bram Chardon na afloop. “Voor mijn beide teamgenoten was het echt een domper, maar mijn marathon was goed. Mijn maatje Pandur liep weer voorop en dat voelde vertrouwd. Ik kende de tijden van Koos, maar wilde daar niet op rijden, want die is op het moment in de marathon bijna niet te kloppen. Dus ik heb tactisch op de tijden van Von Stein en Aillaud gereden en dat pakte goed uit.”

De jonge Chardon heeft nu iets meer dan een balletje voorsprong op de Fransman Benjamin Aillaud. Morgen wordt na de vaardigheidsproef het medailleklassement opgemaakt en weten we of hij de Europese titel van zijn vader overneemt.

Tussenstand EK na de marathon, individueel

1. Bram Chardon (Den Hoorn) – 150,46

2. Benjamin Aillaud (FRA) – 154,67

3. Georg von Stein (DUI) – 155,32

4. Glenn Geerts (BEL) – 156,63

Lees ook: Pech voor teamNL in Donaueschingen

Bron: KNHS / Horses.nl