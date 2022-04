Bram Chardon pakt op spectaculaire wijze de Wereldbeker in Leipzig

In een nagenoeg uitverkochte Leipziger Messe heeft Bram Chardon met zijn vierspan de Wereldbeker van het seizoen 2021/2022 veroverd. Een spectaculaire laatste ronde met één fout op de vierde hindernis bracht zijn eindtijd op 258.72. De negenvoudig winnaar Boy Exell deed er als laatste starter alles aan maar op hindernis tien ging het fout en was de winst voor Chardon een feit. Derde werd de Belg Glenn Geerts.

De dag begon met de eerste ronde waar Bram Chardon 3.78 voorsprong had op Exell. Door een fout van Chardon en een foutloze ronde van Exell stond Chardon aan het begin van de tweede ronde 0.22 achter.

Chardon

Bram Chardon: “Ik begon met veel vertrouwen aan de dag maar na de eerste ronde dacht ik toch dat het gedaan was want Boyd Exell was zo snel in de eerste ronde dat ik niet dacht dat ik dat nog sneller zou kunnen. Maar we hebben alles gegeven en ondanks die ene bal eraf op de vierde hindernis was de eindtijd goed genoeg om de druk op Exell te zetten.”

Exell

“Ik had Chardon gezien en ik wist dat ik niet rustig aan kon doen want hij had een zeer snelle tijd neertgezet. Ik wist wel dat als ik geen fout zou krijgen ik snel genoeg zou zijn om hem voor te blijven. Helaas ging het fout op hindernis tien waardoor ik niet alleen strafsceonden kreeg maar ook wat tijd verloor doordat de paarden even niet onder controle waren. Maar mijn felicitaties aan Bram want zoals hij heeft gestuurd deze week is hij de verdiende winnaar.”

Uitslag

Bron: Horses.nl