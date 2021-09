Bram Chardon pakt leiding op EK Vierspannen

Bram Chardon gaat na twee van de drie wedstrijdonderdelen aan de leiding in het FEI Europees kampioenschap vierspanmennen. De drie Nederlandse teamrijders eindigden in de top vijf van de marathon, met daarbij het beste resultaat voor Koos de Ronde die tweede werd. Het Nederlandse team staat voorlopig op zilver, met minimale achterstand op Duitsland.

De 43 deelnemers kregen vandaag een zware marathon voorgeschoteld in het Kincsem-park van Boedapest. De marathonhindernissen, opgesteld op het middenterrein van de renbaan, waren niet al te technisch gebouwd en waren vooral ontworpen om de kracht en snelheid van de aanspanningen op de proef te stellen.

De Ronde tweede

Koos de Ronde wist wat hem te doen stond na zijn tegenvallende dressuurresultaat van gisteren. De vierspanrijder uit Zwartewaal stuurde zijn snelle span behendig door de acht marathonhindernissen. Op hindernis drie en zes klokte hij zelfs de snelste tijd, en op twee andere hindernissen de tweede tijd. De Ronde werd uiteindelijk tweede in de marathon, op eerbiedige afstand van Michael Brauchle, op wie vandaag geen maat stond. De Duitser reed op maar liefst zes hindernissen de snelste tijd.

Spannende finale

Titelverdediger Bram Chardon verloor wat tijd op de eerste marathonhindernis, maar stuurde daarna zijn span gedreven naar de vierde plaats in de marathon. Door deze prestatie staat Bram op virtueel goud, met 0.08 strafpunt voorsprong op Michael Brauchle. De top drie staat op minder dan een balletje afstand van elkaar, het belooft dus een zeer spannende vaardigheidsproef te worden. IJsbrand Chardon eindigde als vijfde in de marathon, net een plek voor de sterk rijdende Mark Weusthof. Chardon sr. is nu doorgeschoven naar de derde plaats in het tussenklassement na twee onderdelen.

Teamresultaat

Voor het Nederlandse teamresultaat telden vandaag de scores van Koos de Ronde en Bram Chardon mee. Ondanks de goede prestaties van de menners van bondscoach Ad Aarts is Duitsland Nederland net gepasseerd in het landenklassement. Nederland staat op minder dan een balletje achterstand, dus de strijd om het teamgoud is nog niet gestreden. De vaardigheid is zondag.

Uitslag marathon

Michael Brauchle (DUI) Koos de Ronde Glenn Geerts (BEL) Bram Chardon IJsbrand Chardon Mark Weusthof

Tussenstand individuele klassement na de dressuur en marathon

Bram Chardon – 163.18 Michael Brauchle (Dui) – 163.26 IJsbrand Chardon – 164.25 Glenn Geerts (BEL) – 167.11 Mareike Harm (DUI) – 170.72 Mark Weusthof – 177.76 Koos de Ronde – 178.41 Hans Heus – 199.95 Edwin van der Graaf – 202.56

Landenklassement na de dressuur en marathon

Duitsland – 324.9 Nederland – 325.7 België – 345.4

Bron: KNHS / Horses.nl