Bram Chardon neemt revanche op Exell en pakt volle wereldbekerpunten

Na het rumoer bij de inloopproef in Leipzig, nam Bram Chardon vandaag op tactische wijze 'wraak' door concurrent Exell eruit te rijden. In de eerste ronde liet hij de Australiër nog voorgaan, maar in de finale knalde de Nederlander met zijn vierspan dusdanig snel door het parcours, dat laatste starter Exell alleen met kunst- en vliegwerk achter zijn tijd aan kon. Het kostte hem een bal én de wedstrijd.

Bram Chardon werd eerste dankzij een foutloos finalerondje in 140,49 seconden. Exell zag een bal vallen en werd met 142,18 tweede. Koos de Ronde, die met een wildcard in Leipzig aanwezig was, reed naar de derde plaats in 155,07 seconden (1 bal).

Tactische aanpak

Chardon pakte het in Leipzig zeer tactisch aan: “In de eerste omloop wilde ik Boyd de ruimte geven om boven mij te kunnen eindigen. Ik wilde namelijk niet als laatste van start in de Drive Off want tijdens de afgelopen wedstrijden waar ik als laatste mocht starten, ging het iedere keer fout.” De Nederlander tikte echter een balletje van de eerste poort: “Ik ging te slap van start en dacht na die bal echt ‘wakker worden!'” Vervolgens had ik bijna een bal op hindernis drie, maar daar had ik geluk.” Met dit span weet ik dat als ik de eerste omloop normaal rijd, ze de tweede ronde op hun best zijn.”

In de tweede manche de zette Chardon de tijd stil op 140,49 seconden: “Ik had echt het gevoel dat het niet harder kon, mijn span liep fantastisch. Ten opzichte van mijn finalespan van vorig jaar heb ik twee andere voorpaarden, die veel potentie hebben. Alleen kwam het er steeds niet op het juiste moment uit en nu wel.” Met deze super prestatie kwam laatste starter Boyd Exell flink onder druk. Exell stevende af op een recordtijd van 138,18 seconden, maar op de laatste hindernis rolde er een balletje waardoor de vijfvoudig Wereldkampioen terugzakte naar de tweede plaats.

De Ronde blij

Koos de Ronde startte – evenals Exell – met een wild card in Leipzig: “Ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om hier te starten. Het is belangrijk om in het ritme te blijven voor de finale. Ik vond het parcours niet mooi, maar mijn paarden waren in vorm en ik heb zin in de finale!” Voor IJsbrand Chardon (Den Hoorn) werd Leipzig een streepresultaat. De viervoudig Wereldkampioen nam in de eerste hindernis een poort van de verkeerde kant en er rolden enkele balletjes, wat hem dure strafseconden opleverde.

Drie Nederlanders in finale wereldbeker

Nu alle negen kwalificatiewedstrijden verreden zijn, is bekend wie er naar de wereldbekerfinale in Bordeaux mag. De beste drie resultaten tellen mee. Boyd Exell won in totaal vijf kwalificatiewedstrijden, waarvan hij er dus twee moet wegstrepen. Hij komt op het maximale aantal van 30 punten.

Bram Chardon staat tweede in het klassement met twee overwinningen en een tweede plek in Lyon: 27 punten. Zijn vader IJsbrand is derde met 24 punten, hij won in Londen Olympia. Ook Koos de Ronde mag naar de finale, hij staat vierde. Daarnaast gaan de Hongaar József Dobrovitz en de Belg Glenn Geerts naar Bordeaux. De wereldbekerfinale vindt plaats op 8 en 9 februari.

Uitslag

Klassement Wereldbeker

Bron: Horses.nl