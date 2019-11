Bram Chardon tweede achter Boyd Excell

De tweede ronde van de wereldbekerwedstrijd in Lyon was weer erg spannend. Na een eerste omloop waarin Bram Chardon met zijn span de beste prestatie neerzette, moest de Nederlander in de finale toch de winst afgeven aan Australiër Boyd Excell en zijn viertal. Joszéf Dobrovitz uit Hongarije werd derde.

Chardon kwam uit de eerste omloop met in totaal 141,51 seconden, ruim 4 seconden sneller dan Excell. In de finale, die met de drie beste spannen werd verreden kon de Nederlander deze prestatie niet vasthouden. Met 148,99 seconden kwam hij achter Excell uit, die ongenaakbaar naar 142,70 reed.

Dit was de eerste van negen wereldbekeretappes. Excell gaat dus aan de leiding van het klassement, hij kreeg tien punten. Bram Chardon staat tweede met zeven punten. Koos de Ronde heeft drie punten, hij werd vandaag vierde.

Uitslag

Tussenstand wereldbeker

Bron: Horses.nl

