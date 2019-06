Bram Chardon wint WB-kwalificatie

In Frankrijk werd dit weekend een internationale samengestelde menwedstrijd op viersterrenniveau verreden. Voor de vierspanrijders was het tevens een kwalificatiewedstrijd voor de Wereldbeker. Bram Chardon stuurde zijn paarden naar de overwinning, dankzij winst in de marathon en de vaardigheid.

Alleen in de dressuur was zijn grootste concurrent Chester Weber een fractie beter, maar uiteindelijk werd de Amerikaan naar de tweede plek verwezen. Glenn Geerts uit België stuurde zijn span naar de derde plaats in het eindklassement.

De Boer wint bij pony’s

Ook bij de pony’s was er Nederlands succes. Jan de Boer won met zijn vierspan alle drie de onderdelen van de pony 3* en belandde met overmacht bovenaan de ranglijst.

In de 3* voor enkelspan paarden was er een mooie tweede plaats voor Eline Houterman. Zij werd eerste in de marathon.

Uitslag

Bron: Horses.nl