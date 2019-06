Bram en IJsbrand Chardon domineren in Riesenbeck

Zowel Bram als IJsbrand Chardon besloten om verschillende redenen pas op het laatste moment aan de start te komen tijdens de internationale menwedstrijd in het Duitse Riesenbeck en vervolgens wisten zoon en vader de wedstrijd te domineren. Bram won de wedstrijd nipt voor IJsbrand. Derde Nederlander in Riesenbeck Mark Weusthof eindigde op de zesde plaats.

“Het liep heel goed,” vertelt een zeer tevreden Bram Chardon. “Dressuur en de marathon was gewoon top. Hier had ik dezelfde opstelling als in Windsor. Mijn doel was om nog een keer onder de 40 punten te scoren en dat is gelukt. In de marathon liep Roderick voor de derde keer voorop en hij wordt steeds beter. In Saumur liet hij al vooruitgang zien, in Riesenbeck zat hij tegen het optimale aan. In de laatste hindernis had ik een klein foutje, maar in de overige hindernissen had ik de snelste tijden. Er werd heel hard gereden, maar het was een zeer paardvriendelijke marathon. Het leek in eerste instantie eenvoudig, maar tijdens het rijden bleek dat er genoeg verschil in zat. Iedereen kwam met frisse paarden en een goed gevoel uit de marathon.”

‘Zoeken naar de juiste verbinding’

In de vaardigheid miste Bram nog de juiste afstelling in zijn span: “Het is nog een beetje zoeken naar de juiste verbinding met Roderick, het is nog niet voldoende bevestigd. Maar dit is zeker het span waarmee ik me ga voorbereiden richting Aken.” Bram Chardon besloot begin deze week in overleg met bondscoach Ad Aarts in Riesenbeck te starten aangezien hij volgende week andere afspraken heeft waardoor hij niet aan het NK in Beekbergen kan deelnemen. Naast zijn tweede plaats in de dressuur en zijn overwinning in de marathon én het totaalklassement won Bram op vrijdagavond ook de extra Speel uw Spel wedstrijd die onder vloedlicht werd verreden in de hoofdpiste.

IJsbrand en Mark

IJsbrand Chardon maakte vanwege de Wereldbekerkwalificatiepunten de beslissing in Riesenbeck te starten. De regerend Europees Kampioen behaalde de derde plaats in de dressuur en de marathon en reed een foutloze vaardigheidsproef waarmee hij op slechts een halve punt van zijn zoon tweede werd. De derde plaats werd opgeëist door dressuurwinnaar Chester Weber. Mark Weusthof werd na een prima dressuurproef en een goede marathon én vaardigheid zesde in het totaalklassement.

Bron: KNHS/Horses.nl