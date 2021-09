Brons voor oranje tweespan-menners op WK

Na een bijzonder spannende vaardigheidsproef heeft TeamNL de bronzen medaille veroverd op het FEI Wereldkampioenschap Tweespannen in Kronenberg. In het individuele klassement waren er geen podiumplaatsen voor Oranje, wel eindigden in het grote deelnemersveld drie Nederlanders in de top tien. De Hongaar Martin Hölle prolongeerde zijn wereldtitel.

Bondscoach Ad Aarts hoopte voorafgaand aan het wereldkampioenschap op een team-medaille. Het werd uiteindelijk brons. “Ik ben wel tevreden, want brons was het hoogst haalbare voor het team. Hongarije en Duitsland waren best sterk, en we zijn vandaag in de vaardigheid sterk teruggekomen. Met 97 deelnemers zijn er toch maar drie medailles te verdelen. Als je dan drie rijders bij de top tien hebt, is dat nog niet zo slecht.”

Ervaren Timmerman

De hoogst geplaatste Nederlander was Theo Timmerman. De voormalig vierspanrijder werd vijfde in het individuele klassement, op een honderdste strafpunt afstand van de vierde plaats. Aarts: “Theo heeft heel sterk gereden, hij heeft nog jonge paarden. Je kunt dan zien dat het een ervaren menner is. Hij maakte het vandaag professioneel af. Hij was iets buiten de tijd, maar dat heeft met de leeftijd van de paarden te maken, om de tijd te halen moeten ze iets meer ervaring hebben. Theo heeft slim gereden en dan krijg je een mooie uitslag.”

Pech voor Stan van Eijk

Stan van Eijk, winnaar van individueel brons op het vorige WK, had de nodige pech. “Een paard van Stan raakte geblesseerd en dan krijg je even een andere situatie. Als Stan zijn goede span in had kunnen zetten had ik zelfs op zilver gehoopt en hadden we ook voor een individuele medaille mee kunnen doen”, meent de bondscoach. “Stan had vandaag ook pech met een balletje, met span twee wist hij de tijd van de vaardigheid wel te halen, dus dat is heel knap. Door de blessure van zijn paard viel de puzzel net iets in duigen, daarom ben ik heel blij met brons.”

WK Kronenberg groot succes

Volgens Aarts was het een moeilijk WK: “Dat is positief. Het was ook professioneel georganiseerd. Ze moesten toch 97 starts verwerken, dat is echt veel. Er was veel publiek en de ambiance was mooi. Kronenberg is een toplocatie. We hadden mooie sport, het was tot het einde toe spannend, dus ik denk dat het WK een groot succes geweest is.”

Verschuivingen

De afsluitende vaardigheidsproef, waarin geen enkele rijder foutloos binnen de tijd reed, veroorzaakte de nodige verschuivingen in het individuele klassement. Door zelf sterk te rijden en door het wegzakken van de Fransen wist het team van Ad Aarts, bestaande uit Stan van Eijk, Antonie ter Harmsel en Raymond Letteboer een plek omhoog te klimmen en brons te winnen. Hongarije won met ruime voorsprong goud, voor het Duitse team dat tweede werd.

Individuele uitslag WK tweespannen

Martin Hölle (HUN) – 161.23 strafpunten Franck Grimonprez (FRA) – 163.03 Anna Sandmann (GER) – 168.83 Sandro Koalick (GER) – 171.86 Theo Timmerman (Klarenbeek) – 171.87 Stan van Eijk (Schinveld) – 173.24 Antonie ter Harmsel (Rijssen) – 173.46 Raymond Letteboer (Oud-Ootmarsum) – 182.34 Geert Dijkhof (Klarenbeek) – 190.24 Ewoud Boom (Nijkerk) – 191.28 Ton Vreugdenhil jr (De Lier) – 193.65 Carlo Vermeulen (Griendtsveen)– 199.61 Henk Garrits (Lieren) – 216.50



Landenklassement WK tweespannen Hongarije – 323.0 Duitsland – 333.7 Nederland – 342.3



Alle uitslagen

Bron: KNHS / Horses.nl