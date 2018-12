Chardon: ‘Het was echt kicken’

Na een spectaculaire strijd is Bram Chardon als tweede geëindigd in de wereldbekerwedstrijd mennen van Mechelen. Met dit resultaat lijken nu drie Nederlanders zeker van een plaats in de finale die in Februari in Bordeaux verreden wordt.

Chardon reed in Mechelen al ijzersterk in de eerste manche en deed er vervolgens nog een schepje boven op. Na zijn super snelle drive-off leek Bram de overwinning in handen te hebben, maar Australische wereldkampioen Boyd Exell haalde alles uit de kast en bleef Chardon net voor.

Ontlading na tegenslag

“Het was echt kicken”, vertelt Bram Chardon. “Dat ik op het beslissende moment zo een ronde af kon leveren, gaf echt een enorm ontlading en gevoel van euforie. Ik wist dat Boyd met zijn span net een fractie sneller kon zijn uit de hindernissen en er tussen in, maar hij heeft alles moeten geven. Het was balen dat een van mijn paarden niet helemaal goed was op de eerste keuring en daarom niet mee kon doen, maar dat lijkt gelukkig heel erg mee te vallen. Dat is een paard dat aan mijn span ook nog net een beetje meer snelheid geeft, voor de finale in Bordeaux kan hij er normaal gesproken gelukkig weer bij zijn, daar richten we ons op.”

Gedeelde tweede

Bram Chardon staat nu ook tweede in het klassement van de wereldbeker. Hij deelt deze positie met Koos de Ronde. IJsbrand Chardon staat vijfde. Bram en Koos zijn daarmee zeker van een plaats in de finale waar de beste zes uit het klassement aan de start komen en ook Ijsbrand kan een finale plaats eigenlijk niet meer ontgaan. Deze finale wordt verreden tijdens het concours in Bordeaux dat van 7 tot en met 10 februari op de kalender staat.

Voordat de men-elite naar Bordeaux gaat, volgt eerst nog de laatste wereldbekerkwalificatie in Leipzig van 17 tot 20 januari. “Dat wordt echt een generale”, vertelt Bram. “Koos, mijn vader en ik rijden daar en ook Boyd Excell en Jerome Voutaz komen er aan de start. Dat zijn ook alle menners die naar de finale gaan.” Het deelnemersveld van Leipzig wordt gecompleteerd met Chester Weber en Edouard Simonet.

Bron: Horses.nl/KNHS