Chardon: ‘Ik probeer steeds dichter bij Boyd te komen’

Bram Chardon werd vandaag knap tweede in Leipzig. De overwinning kwam niet geheel zonder verrassing op naam van Boyd Exell, maar voor hoe lang Exell zijn koppositie kan behouden is maar de vraag. "Ik probeer steeds dichter bij Boyd te komen, het moet een keer lukken dat ik hem voor kan blijven!”, laat Bram Chardon weten.

Bram Chardon maakte vandaag in zijn voorspan gebruik van de Lipizzaner Conversano XXIV 3 2I in plaats van de bonte Casper waarmee hij op vrijdag tweede werd: “Ik heb dit paard al eerder dit seizoen gebruikt in Lyon en Boedapest, hij is net wat sneller dan Casper. Mijn plan is om hem ook in Bordeaux te gebruiken dus vandaar dat ik er bewust voor heb gekozen om hem vandaag in te zetten. Ik kon in de tweede helft van de tweede omloop merken dat hij iets conditie miste. Ik raakte wat druk kwijt, waardoor ik een paar seconden verloor. Ik blijf deze opstelling doortrainen, ik heb hoge verwachtingen van dit span.”

Bron: Horses.nl/KNHS