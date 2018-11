Chardon wint op overtuigende wijze Wereldbekerwedstrijd Stuttgart

Ijsbrand Chardon pakte vanmiddag op overtuigende wijze de Wereldbeker wedstrijd in Stuttgart. Na een drive off tussen drie combinaties was de Nederlander zijn concurrenten op imponerende wijze de baas.

Drie combinaties bereikten de drive off: de Hongaar József Dobrovitz, Ijsbrand Chardon en de Belg Glenn Geerts. Dobrovitz beet het spits af, reed een tijd van 150,96 maar incasseerde acht strafseconden en werd uiteindelijk met 158,96 seconden derde. Chardon startte als tweede en zette een zeer snelle tijd neer van 146,95 seconden, en na de optelling van de vier strafseconden kwam zijn tijd op 150,95 seconden. Dit was uiteindelijk snel genoeg om de overwinning op te eisen. Als laatste starter had Geerts alle kaarten in handen. De Belg hield het hoofd cool, nam niet te veel risico en werd met 154,73 seconden tweede achter Chardon.

