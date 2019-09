Cizandro-zoon Handro vierde op WK Jonge Menpaarden

Het Hongaarse Mezőhegyes vormde vorige week het decor voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Menpaarden. De zevenjarige Handro behaalde een knappe vierde plek.

In totaal namen 35 paarden deel aan het WK op de Hongaarse staatsstoeterij. Er verschenen vier KWPN-paarden aan de start, waarvan Handro (Cizandro uit Sonja keur pref van Lorton, fokker M.J. Smits uit Heusden) het beste resultaat boekte. Deze ruin nam met zijn Italiaanse rijder Christiano Cividini al voor het derde jaar op rij deel aan het WK.

Vertrouwen

De combinaties in de drie leeftijdscategorieën gingen de strijd met elkaar aan tijdens twee dagen met gecombineerde dressuur- en vaardigheidsproeven, een dag dressuur en een dag gecombineerde marathon. In de dressuur kon Handro zijn talent laten zien, hij verdiende donderdag een 8,5 voor de verzamelde draf en de galop. Ook voor de algemene indruk kreeg hij een 8, het hoogste cijfer dat die dag werd uitgedeeld voor dit onderdeel. Na een goede finale op zondag sloot de ruin zijn kampioenschap af met een puntentotaal van 13,16 en een vierde plek. “Wat een fantastisch paard, hij doet altijd zijn best en ik heb veel vertrouwen in hem voor de toekomst”, reageert Christiano.

Bron: KWPN