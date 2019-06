De Ronde naar tweede plek in tussenklassement CAI

Na de dressuur stond Koos de Ronde nog vierde in de internationale vierspanwedstrijd, maar inmiddels is de menner opgeklommen tot de voorlopige tweede plaats. De Ronde kwam goed door de marathon, met slechts 73,46 strafpunten kon hij een flinke slag aan de concurrentie uitdelen.

De organisatie had in verband met de warme weersomstandigheden de nodige aanpassingen aan de marathon gedaan. Zo waren de trajecten ingekort en de toegestane tijden aangepast. Chester Weber staat nog steeds op de eerste plek, al is het verschil met De Ronde minder dan twee punten. De vaardigheid morgen wordt nog spannend.

In het klassement voor het Nederlands Kampioenschap, dat op deze internationale wedstrijd verreden wordt, staat De Ronde bovenaan.

Tweespannen en Para

Bij de tweespannen is de leiding in handen van Martin Hölle uit Hongarije. Antonie ter Harmsel staat als beste Nederlander op de vierde plek. Francesca den Elzen gaat nog steeds aan de leiding in de Para-wedstrijd, voor Jacques Poppen.

Tussenstand na dressuur en marathon

Bron: Horses.nl