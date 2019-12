De Ronde wint warm-up wereldbeker

In Mechelen werd vanmiddag de warm-up voor de wereldbekerwedstrijd van de vierspanrijders verreden. Koos de Ronde won met bijna acht seconden voorsprong de wedstrijd over twee rondes.

De Ronde kreeg een balk in ronde 2 en kwam daarmee op 261,41 seconden uit. Boyd Exell werd tweede dankzij een snel en foutloos rondje in de drive-off, nadat de Australiër wel wat punten had laten liggen in ronde 1. Bram Chardon werd derde, een balletje kostte hem het zilver. Vader IJsbrand moest genoegen nemen met plaats vier.

De Ronde direct al bovenaan

Koos de Ronde kwam als snelste uit de eerste ronde, met 138,57 seconden en geen strafpunten. Bram Chardon was tweede met 145,64 seconden, mede dankzij 4 strafseconden voor een bal. Boyd Exell stond voor de drive-off derde. Hij reed de tweede tijd (140,17) maar kreeg 12 strafseconden aan zijn marathonwagen.

Maandag wereldbekerwedstrijd

Morgen (maandag de 30e) is de strijd om de wereldbekerpunten. Daarin gaat het opnieuw tussen onder meer de drie Nederlanders en de in Nederland woonachtige Australiër Boyd Exell. De wereldbekerwedstrijd begint om 21:45 en is live te volgen via Fei.tv (betaald).

Uitslag

Bron: Horses.nl