Dexter Biersteker en Eline Geurs met 14-span van pony’s

De Nederlandse menners blijven elkaar uitdagen om met een zo groot mogelijk span te rijden. Na de paarden hebben de pony menners de challenge ook aanvaard. Eerder al waren Marijke Hammink en Joris Wouda te zien met een 10- en 8-span. Dexter Biersteker en Eline Geurs gingen daar nu weer even overheen met een 14-span van pony's.

Alle pony’s die Biersteker en Geurs op stal hebben, ging voor de kar. Daardoor werd het een combinatie van Haflingers, Dartmores en minipaardjes. Op Facebook schrijven de twee: “Het is dan wel niet zo’n mooi span als van Marijke (Hammink) en Bram (Chardon), maar we kunnen toch zeggen dat we met een 14-span hebben gereden.”

Bekijk hier de video:

Bron: Hoefnet

