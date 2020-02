Eerste editie NK paramennen in Beekbergen

De internationale twee-en vierspanwedstrijd Beekbergen-Apeldoorn beleeft tijdens haar editie van 25 tot en met 28 juni een primeur. Voor het eerst in de

geschiedenis van de mensport wordt er een Nederlands Kampioenschap voor paramenners uitgeschreven. Naast dit nieuwe NK is Beekbergen opnieuw gastheer van het NK voor vierspan paarden.

Bondscoach van de Nederlandse menners Ad Aarts is verheugd over deze aanvulling: “Voor de para dressuurruiters is er al jarenlang een Nederlands Kampioenschap en ik ben blij dat er nu ook een NK is voor de paramenners. De afgelopen jaren hebben de paramenners door onder andere de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy de gelegenheid gekregen zich op mooie nationale en internationale wedstrijden zoals Exloo, Kronenberg, Beekbergen, Hellendoorn en Hulsberg met elkaar te meten. De paramenners hebben zich op deze manier goed kunnen ontwikkelen en de introductie van een Nederlands Kampioenschap is hierop een bekroning.”

Finale

De finale van de KNHS-Witte Van Moort Para Men Trophy 2020 wordt verreden in Beekbergen. Om in aanmerking te komen voor deze finale moeten de menners aan minimaal twee competitiewedstrijden meedoen. De finalisten zijn tevens de deelnemers aan het eerste NK paramennen. Deze wedstrijd is voor Ad Aarts tevens een belangrijk observatiemoment voor het Wereldkampioenschap voor de paramenners, dat van 6 tot en met 9 augustus wordt verreden in Schildau, Duitsland.

Bron: Horses.nl/KNHS