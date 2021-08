EK Mennen: Medailleregen voor Nederlandse jeugd

Voor het eerst deed Nederland mee aan het Europees kampioenschap voor jeugdmenners. Dat was een groot succes. Het Nederlands team sleepte het zilver binnen in de landenstrijd en individueel waren er twee gouden, een zilveren en twee bronzen medailles in Frankrijk.

Het EK was vanwege de coronapandemie een jaar uitgesteld. De Nederlandse deelnemers werden geselecteerd uit de mendistricten, waar de afgelopen jaren veel aandacht is gegeven aan jeugdtrainingen. Ondanks het ontbreken van wedstrijden werden er voor de jeugdmenners trainingen en oefenwedstrijden georganiseerd in de aanloop naar het EK. Professioneel vierspanrijder Bram Chardon is de drijvende kracht achter het geheel. In elke leeftijdscategorie mochten 4 menners meedoen aan het EK. Nederland reisde af met 4 young drivers, 4 junioren en 3 children. Trainer Chardon kon er in Frankrijk niet bij zijn, omdat zijn eigen EK in Budapest voor de deur staat. Daarom was de begeleiding van de Nederlandse selectie in handen van een begeleidingsteam uit de mendistricten, waarbij Hans Zumbrink optrad als Chef d’équipe.

Mooie dressuurresultaten

Na het eerste onderdeel, de dressuur, stond Nederland op een derde plaats. Renate Provoost leverde daarin de beste Nederlandse prestatie met een winnende score van 48 strafpunten. De resultaten van individuele rijders Anouk van de Beek, Anouk de Haas en Jur Baijens waren ook opvallend goed. Van de Beek werd tweede in dressuur met 49,36 en Jur Baijens steeg boven zichzelf uit met 50,24. Anouk de Haas pakte de leiding in de tweespan rubriek met haar fraaie Appaloosaspan.

Gladde bodem

Op zaterdag stond de rijders een pittige marathon te wachten. De hindernissen waren technisch, hadden hier en daar hoogteverschil en bovendien was door de regen de bodem wat glad. “Ik heb Quibus extra ondersteund en goed mijn molenrem erbij gehouden,” verklapt Renate Provoost haar tactiek. Ze werd tweede in de marathon en hield overall haar leidende positie vast. Specialist Dirk Bastiaansen gaf iedereen het nakijken. “Mijn pony is pas 6 jaar, dus dat is best jong. Maar de marathon ging heerlijk. Het is ook echt wel ons ding. Op het laatst werd hij een beetje moe, maar hij bleef doorgaan.” Dirk droeg hiermee niet alleen bij aan het teamresultaat, maar klom individueel aanzienlijk in het klassement naar plaats 3.

Moeilijk vaardigheidsparcours

Op de slotdag stond er een moeilijk vaardigheidsparcours op het programma. Er zat veel draaiwerk in en de toegestane tijd was uitermate krap. In de juniorenrubriek reed Sam Couwenberg foutloos door de poorten, maar ze boekte wel wat punten voor tijdsoverschrijding. Jur Baijens staat bekend als specialist in het slotonderdeel. Hij reed ontspannen en schijnbaar moeiteloos door het parcours, maar ook hij kreeg tijdfouten. Klassementsleider Renate Provoost leek op weg naar de overwinning, maar tikte op poort 16 een duur balletje af, waardoor ze het goud moest afstaan aan Jur Baijens en zelf genoegen moest nemen met zilver. Sam Couwenberg won het brons, waardoor het een volledig Nederlands podium werd bij de junioren. Kampioen Jur Baijens vertelt: “Mijn dressuur ging beter dan verwacht en in de marathon bleef mijn pony heel fijn lopen. In de vaardigheid kon ik het verschil maken. Ik heb echt een klik met mijn pony en ken hem al bijna mijn hele leven.”

Nog meer medailles

Anouk de Haas domineerde de tweespan ponyrubriek bij de young drivers. Ze had in dressuur en marathon een grote voorsprong opgebouwd en stond die in de vaardigheid niet meer af en pakte goud. Bij de enkelspannen in deze leeftijdscategorie moest ook Dirk Bastiaansen rijden tegen de klok, en op poort 5 ging er een balletje af. Uiteindelijk was het genoeg om zijn plek te behouden en hij is dolgelukkig met zijn bronzen medaille.

Samenwerking

De keuze van de teamrijders pakte goed uit, want alle zes de teamleden leverden een meetellend resultaat. En dat leverde zilver op, achter de Duitsers. Chef d’équipe Hans Zumbrink is een gelukkig mens. “Dit is fantastisch! Van tevoren hadden we deze resultaten niet durven hopen. Ik ben heel trots op deze jongelui. De sfeer was geweldig en ze hebben allemaal uitstekend gepresteerd. Dat er bij de junioren een volledig Nederlands podium stond, is natuurlijk uniek! De hele onderlinge samenwerking was goed, want je hebt elkaar nodig om te kunnen presteren. Daar hebben de trainingen met Bram natuurlijk aan bijgedragen. Maar hier hebben we het met de begeleiding door Christiaan Provoost, Erik Couwenberg en Wim Veldboom met elkaar tot een succesvol kampioenschap kunnen maken.”

Uitslagen EK Jeugdmennen 2021

Landenklassement

Duitsland 342,46 Nederland 360,12 Frankrijk 369,15

Children

Kris Rohrssen (IRL) 91,47 Philippe Stolzenberger (GER) 96,85 Lise Pallen (BEL) 96,85 Jacco de Koning (NED) 119,21 Joris Lauwers (NED) 126,42 Lotte van Esch (NED) 139,58

Junioren enkelspan pony

Jur Baijens (NED) 128,35 Renate Provoost (NED) 130,39 Sam Couwenberg (NED) 132,72 Larissa Jansma (NED) 141,95

Junioren tweespan pony

Konrad Gerweller (GER) 138,27 Lea Schröder (GER) 140,85 Péter Juhász (HUN) 156,95

Young drivers enkelspan pony

Lisa Maria Tischer (GER) 121,71 Valentine Lenormand (FRA) 125,12 Dirk Bastiaansen (NED) 127,86 Anouk van de Beek (NED) 137,55

Young drivers tweespan pony

Anouk de Haas (NED) 135,59 Lena Hensel (GER) 151,49 Sara Bombelli (ITA) 182,40

Young drivers enkelspan paard

Anne Unzeitig (GER) 118,70 Marie Schiltz (LUX) 120,81 Come Boisteau (FRA) 132,55 Kim de Groot (NED) 145,06

Bron: KNHS