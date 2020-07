Ad Aarts: ‘Alle enkelspanmenners staan nu weer op scherp’

Afgelopen weekend stonden de terreinen van Grandorse in Kronenberg in het teken van het eerste observatiemoment voor de enkelspanrijders, die zich voorbereiden op hun mogelijke deelname aan het WK in Pau van 21 tot en met 25 oktober. In totaal presenteerden 13 enkelspanrijders zich met 15 paarden aan Ad Aarts. De bondscoach kijkt terug op een zeer positief weekend.

Aarts: ”We hadden dit moment al een aantal maanden geleden gepland. Het is heel goed te zien dat iedereen weer aan de gang is na de lastige eerste coronatijd waarin veel onzeker was. Iedereen staat nu weer op scherp.”

Beeld van waar iedereen staat

Op zaterdag reden de menners hun dressuurproef op het dressuurterrein, dat er bij lag als een biljartlaken. ’s Middags stond er een vaardigheidsproef op het programma waarbij de menners weinig last ondervonden van de springwedstrijd, die op het naastgelegen terrein werd gehouden. ”Het zorgde juist voor wat ambiance. De proeven die werden gereden, pasten bij de coronatijd. Ik zag proeven die je normaal in april ziet. Hier en daar ontbrak de scherpte en sommige paarden hadden last van wat spanning. Het vaardigheidsparcours was niet te zwaar en de toegestane tijd was niet te krap. Het was goed om een beeld te krijgen van waar iedereen staat”, aldus Aarts.

Huiswerk

Ook in de marathon met zes hindernissen die op zondag werd verreden, kon Aarts zich een prima beeld vormen van de stand van zaken: ”Het is duidelijk dat iedereen wedstri jden en trainingen nodig heeft om goed in het wedstrijdritme te komen en zo optimaal voorbereid naar het WK te gaan. Het was een zeer positief weekend en alle menners hebben het nodige huiswerk gekregen.”

Observaties

Afgelopen weekend was het eerste officiële observatiemoment. De tweede observatie wordt gehouden bij het NK in Maasdijk van 17 tot 20 september. Ook andere wedstrijden en trainingen worden meegenomen om een beeld te krijgen. Daarbij past Exloo van 13 tot 16 augustus ook mooi in de opbouw richting het NK in Maasdijk.

Bron: KNHS